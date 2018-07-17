Болельщики в Москве потратились почти на 100 миллиардов рублей

По словам градоначальника, на чемпионат приехали 3,8 миллиона болельщиков, в Москве они потратили 96,6 миллиарда рублей. «Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — „Лужники“, которой был приведен под стандарты ФИФА. Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц», — уточнил Собянин.

Ранее заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что болельщики не нанесли ущерба столице. Он заверил, что город не понес особых затрат из-за иностранцев.