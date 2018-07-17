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Болельщики в Москве потратились почти на 100 миллиардов рублей
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Болельщики в Москве потратились почти на 100 миллиардов рублей 

Мослента 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Болельщики, которые приехали в Москву на чемпионат мира по футболу, потратили почти 100 миллиардов рублей. Такие данные озвучил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме, передает РИА «Новости».
По словам градоначальника, на чемпионат приехали 3,8 миллиона болельщиков, в Москве они потратили 96,6 миллиарда рублей. «Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — „Лужники“, которой был приведен под стандарты ФИФА. Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц», — уточнил Собянин.
Ранее заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что болельщики не нанесли ущерба столице. Он заверил, что город не понес особых затрат из-за иностранцев.
Дополнительные средства на благоустройство все же выделялись: они пошли на фан-зону, территорию вокруг МГУ, пешеходную зону вокруг Тушино и подходы к метро. «Но это себя оправдывает тем, что гости столицы как туристы вложили свои средства в покупку товаров и налоговые поступления», — заключил Бирюков.
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