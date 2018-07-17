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Активные жители Сокола могут выбрать наиболее живописный наземный маршрут столицы
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Активные жители Сокола могут выбрать наиболее живописный наземный маршрут столицы 

Управа района Сокол города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На портале «Активный гражданин» открыто новое голосование для жителей Москвы: горожанам предлагают выбрать самый интересный наземный маршрут. В числе претендентов на победу — трамвай № 6, проходящий по району Сокол, а также проезжающие по Ленинградскому проспекту троллейбус № 70 и автобус М1.
«Городской транспорт — не только удобный способ передвижения по Москве: это еще и возможность посмотреть на город другими глазами», — говорится на странице голосования.
Проголосовать можно по ссылке: https://ag.mos.ru/poll/4966?utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=4966&utm_campaign=newpoll#. (ео)
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