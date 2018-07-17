Активные жители Сокола могут выбрать наиболее живописный наземный маршрут столицы

На портале «Активный гражданин» открыто новое голосование для жителей Москвы : горожанам предлагают выбрать самый интересный наземный маршрут. В числе претендентов на победу — трамвай № 6, проходящий по району Сокол, а также проезжающие по Ленинградскому проспекту троллейбус № 70 и автобус М1.

«Городской транспорт — не только удобный способ передвижения по Москве: это еще и возможность посмотреть на город другими глазами», — говорится на странице голосования.

Проголосовать можно по ссылке: https://ag.mos.ru/poll/4966?utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=4966&utm_campaign=newpoll#. (ео)