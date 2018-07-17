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Урбанфорум в метро: по Кольцевой ветке поедет вагон-телестудия
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Урбанфорум в метро: по Кольцевой ветке поедет вагон-телестудия 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Мобильная студия будет работать в вагоне одного из поездов Кольцевой линии метро 17 и 18 июля. В открытом диалоге в дни Московского урбанистического форума примут участие блогеры, москвоведы, фотографы и дизайнеры. Общаться с ними будет путешественник и тележурналист Марк Подрабинек.
Теле— и радиоведущий Владимир Раевский расскажет, почему проект вестибюля станции метро «Красные Ворота» соединил Москву с Ленинградом и как американцы вмешивались в строительство метро. От дизайнеров Султанны Французовой и Кати Добряковой зрители узнают о последних модных тенденциях. А генеральный директор благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» Ольга Каталина расскажет о том, почему метро так часто снимают в кино.
К беседе могут присоединиться все желающие. Около 20 самых интересных вопросов пользователей социальных сетей прозвучат в эфире.
В парке «Зарядье», рядом со стендом «Московский транспорт», на время урбанфорума откроется стационарная телестудия. Ее гостями станут эксперты в области развития транспортной инфраструктуры. Среди участников — Мохаммед Мезгани, генеральный директор Международного союза общественного транспорта. Он расскажет о скрытых ресурсах развития городского транспорта.
Где посмотреть трансляции
— на странице «Московского транспорта» в социальной сети «Фейсбук»;
— на страницах Московского метрополитена в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте».
Московский урбанистический форум открылся сегодня в парке «Зарядье». Он продлится до 22 июля. Этот крупнейший международный конгресс посвящен глобальным вопросам развития мегаполисов. Тема форума этого года — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
Подробнее о Московском урбанистическом форуме — в спецпроекте mos.ru
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