Урбанфорум в метро: по Кольцевой ветке поедет вагон-телестудия

Мобильная студия будет работать в вагоне одного из поездов Кольцевой линии метро 17 и 18 июля. В открытом диалоге в дни Московского урбанистического форума примут участие блогеры, москвоведы, фотографы и дизайнеры. Общаться с ними будет путешественник и тележурналист Марк Подрабинек

Теле— и радиоведущий Владимир Раевский расскажет, почему проект вестибюля станции метро «Красные Ворота» соединил Москву Ленинградом и как американцы вмешивались в строительство метро. От дизайнеров Султанны Французовой и Кати Добряковой зрители узнают о последних модных тенденциях. А генеральный директор благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист» Ольга Каталина расскажет о том, почему метро так часто снимают в кино.

К беседе могут присоединиться все желающие. Около 20 самых интересных вопросов пользователей социальных сетей прозвучат в эфире.

В парке «Зарядье», рядом со стендом «Московский транспорт», на время урбанфорума откроется стационарная телестудия. Ее гостями станут эксперты в области развития транспортной инфраструктуры. Среди участников — Мохаммед Мезгани, генеральный директор Международного союза общественного транспорта. Он расскажет о скрытых ресурсах развития городского транспорта.

Где посмотреть трансляции

— на странице «Московского транспорта» в социальной сети «Фейсбук»;

— на страницах Московского метрополитена в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте».

Московский урбанистический форум открылся сегодня в парке «Зарядье». Он продлится до 22 июля. Этот крупнейший международный конгресс посвящен глобальным вопросам развития мегаполисов. Тема форума этого года — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».