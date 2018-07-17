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Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума
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Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Наш район Котловка
Передвижная телестудия начнет работать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума, сообщает сетевое издание m24.ru.
Она будет работать 17 и 18 июля. «Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она — современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт — в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро», — отмечается в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Интервью у гостей возьмет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек. Беседы покажут на стенде Московского транспорта на форуме. Посмотреть видео можно будет в пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook. Принять участие в беседе смогут все желающие. В интервью войдут 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети, добавили в инфоцентре.
Гостями мобильной студии станут известные блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты. Среди них — автор передачи «Сделано в Москве» Владимир Раевский, модельеры Султана Французова и Катя Добрякова, гендиректор благотворительного фонда «Артист» Ольга Каталина и другие.
Кроме того, в «Зарядье» на стенде Московского транспорта будет работать стационарная телестудия. Там опытом поделятся лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры: гендиректор МСОТ (UITP) Мохаммед Мезгани и управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер, а также другие гости.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет проходить с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Его посвятят масштабным городским изменениям последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
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