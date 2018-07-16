Интерактивную карту Москвы в «Доме на Брестской» дополнили 50 необычных объектов 

На интерактивной карте Москвы в «Доме на Брестской» появились 50 необычных архитектурных объектов города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как пояснил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, карту дополнили новым электронным слоем по результатам голосования на портале «Активный гражданин».
В рамках голосования, которое проходило с февраля по апрель, «активные граждане» выбирали тему нового электронного слоя карты. По словам Левкина, тема «Необычные объекты мегаполиса» лидировала с самого начала и до завершения опроса. Помимо нее, интерес у москвичей вызвали такие темы, как дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. Всего в голосовании участвовали примерно 200 тысяч горожан.
"На сегодняшний день все готово, и «Дом на Брестской» ждет гостей для демонстрации обновленной карты", − заявил Левкин. Как уточнил директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, отныне посетители «Дома на Брестской» увидят, например, знаменитый «Дом-яйцо» на Чистых прудах, «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте и арт-объект «Разоблачение» в парке «Музеон».
Напольную интерактивную карту Москвы, созданную по поручению Сергея Собянина, открыли в декабре 2014 года. Формируют карту шесть проекторов на потолке зала. При помощи автоматической системы, на карту проецируют различные тематические слои, число которых постоянно увеличивается.