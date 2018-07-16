Ещё
Интерактивную карту Москвы в «Доме на Брестской» дополнили 50 необычных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерактивную карту Москвы в «Доме на Брестской» дополнили 50 необычных объектов 

Москва24 19 часов назад
Фото: Москва24
На интерактивной карте Москвы в «Доме на Брестской» появились 50 необычных архитектурных объектов города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как пояснил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, карту дополнили новым электронным слоем по результатам голосования на портале «Активный гражданин».
В рамках голосования, которое проходило с февраля по апрель, «активные граждане» выбирали тему нового электронного слоя карты. По словам Левкина, тема «Необычные объекты мегаполиса» лидировала с самого начала и до завершения опроса. Помимо нее, интерес у москвичей вызвали такие темы, как дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. Всего в голосовании участвовали примерно 200 тысяч горожан.
"На сегодняшний день все готово, и «Дом на Брестской» ждет гостей для демонстрации обновленной карты", − заявил Левкин. Как уточнил директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, отныне посетители «Дома на Брестской» увидят, например, знаменитый «Дом-яйцо» на Чистых прудах, «Ажурный дом» на Ленинградском проспекте и арт-объект «Разоблачение» в парке «Музеон».
Напольную интерактивную карту Москвы, созданную по поручению Сергея Собянина, открыли в декабре 2014 года. Формируют карту шесть проекторов на потолке зала. При помощи автоматической системы, на карту проецируют различные тематические слои, число которых постоянно увеличивается.
Москва24: последние новости
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре днем 17 июля Названы самые популярные у болельщиков ЧМ-2018 музеи Найдена самая маленькая квартира Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17196
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки317
Путина назвали «президентом Украины»191
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение