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Утвержден проект планировки территории Жабенского коллектора в Коптеве
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Утвержден проект планировки территории Жабенского коллектора в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Жабенского коллектора, расположенного на участке от Михалковской улицы до Октябрьской железной дороги в районе Коптево.
Документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии.
Площадь проектируемой территории составляет семь гектаров. В рамках проекта предусматривается реконструкция коллектора с целью увеличения пропускной способности для отведения возрастающего объема хозяйственно-бытовых стоков с территории района в городскую канализационную систему. (ео)
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