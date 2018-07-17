Утвержден проект планировки территории Жабенского коллектора в Коптеве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Жабенского коллектора, расположенного на участке от Михалковской улицы до Октябрьской железной дороги в районе Коптево.

Документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии

Площадь проектируемой территории составляет семь гектаров. В рамках проекта предусматривается реконструкция коллектора с целью увеличения пропускной способности для отведения возрастающего объема хозяйственно-бытовых стоков с территории района в городскую канализационную систему. (ео)