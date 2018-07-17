С. Собянин: Затраты на проекты по благоустройству городского пространства окупаются за полтора-два года

Затраты на проекты по благоустройству городского пространства окупаются в течение полутора-двух лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни» на Московском урбанистическом форуме (МУФ) 2018.

«Мы очень много сделали: сотни улиц, сотни парков, тысячи дворов. И кажется, что это действительно гигантский проект — хватит, это очень много. Но вы посмотрите на карту Москвы . То, что сделано — это всего лишь десятая часть того, что необходимо сделать.

Должен сказать, что это (городские проекты по благоустройству территории — прим. Агентства «Москва» ) — самый окупаемый проект из всех инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве. Наши затраты окупаются в течение полутора-двух лет», — сказал С. Собянин

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.