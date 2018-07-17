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С. Собянин открыл Московский урбанистический форум — 2018
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С. Собянин открыл Московский урбанистический форум — 2018 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум (МУФ) — 2018 в парке «Зарядье». Форум начался с пленарного заседания «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы семь лет собираемся в Москве, чтобы ответить на вызовы современности, на вызовы, которые стоят перед мировыми городами. И в течение этих лет мы слушали очень много идей, очень много теорий и много рассказов о тех или иных практиках, и я благодарен всем вам, кто искренне думает о будущем наших городов, о будущем Москвы. Для нас очень полезно, что вы делитесь своим опытом, своими идеями», — сказал С. Собянин на открытии форума.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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