Московский урбанистический форум открылся в «Зарядье»

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт крупнейшему урбанистическому конгрессу Moscow Urban Forum 2018 и выставке будущего Москвы в концертном зале парка «Зарядье», передает во вторник корреспондент РИАМО

В восьми залах концертного зала парка «Зарядье» в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации. Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня.