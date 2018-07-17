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Московский урбанистический форум открылся в «Зарядье»
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Московский урбанистический форум открылся в «Зарядье» 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт крупнейшему урбанистическому конгрессу Moscow Urban Forum 2018 и выставке будущего Москвы в концертном зале парка «Зарядье», передает во вторник корреспондент РИАМО.
В восьми залах концертного зала парка «Зарядье» в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации. Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня.
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