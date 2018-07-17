Ещё
В Самаре отказались от вагонов метро, которые раньше ходили в московской подземке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре отказались от вагонов метро, которые раньше ходили в московской подземке 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Самарская газета
Напомним, предполагалось, что Москва на безвозмездной основе передаст Самарской области вагоны метрополитена, которые ранее использовались в столичной подземке. Количество вагонов, которое планировала передать столица, позволило бы полностью обновить подвижной состав самарского метро.
Как уточнили в региональном минтрансе, ведомством совместно с Самарским метрополитеном прорабатывалась возможность обновления парка вагонов метро по двум вариантам:
проведение капитального ремонта эксплуатируемых Самарским метрополитеном вагонов;
получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» Московского метрополитена.
"Администрация г. о. Самара проинформировала министерство о нецелесообразности рассмотрения второго варианта по причине необходимости проведения реконструкции депо и переоснащения ремонтной базы, а также более высоких текущих затрат на эксплуатацию и ремонт вагонов «Русич». По данной причине в настоящее время рассматривается вариант проведения капитального ремонта вагонов", — говорится в сообщении минтранса.
Волга Ньюс: последние новости
Страховое возмещение вкладчикам Газбанка выплатит Сбербанк Смогут ли налоговики смогут полностью контролировать операции по счетам физлиц С 1 июля 2018 года на территории Самарской области действуют новые тарифы на коммунальные услуги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17196
Крымский мост закроют из-за Расторгуева142
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа14
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки317
Путина назвали «президентом Украины»191
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение