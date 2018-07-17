В Самаре отказались от вагонов метро, которые раньше ходили в московской подземке 

Напомним, предполагалось, что Москва на безвозмездной основе передаст Самарской области вагоны метрополитена, которые ранее использовались в столичной подземке. Количество вагонов, которое планировала передать столица, позволило бы полностью обновить подвижной состав самарского метро.
Как уточнили в региональном минтрансе, ведомством совместно с Самарским метрополитеном прорабатывалась возможность обновления парка вагонов метро по двум вариантам:
проведение капитального ремонта эксплуатируемых Самарским метрополитеном вагонов;
получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» Московского метрополитена.
"Администрация г. о. Самара проинформировала министерство о нецелесообразности рассмотрения второго варианта по причине необходимости проведения реконструкции депо и переоснащения ремонтной базы, а также более высоких текущих затрат на эксплуатацию и ремонт вагонов «Русич». По данной причине в настоящее время рассматривается вариант проведения капитального ремонта вагонов", — говорится в сообщении минтранса.