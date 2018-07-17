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Движение транспорта ограничат на улице Сутырина в Сормове
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Движение транспорта ограничат на улице Сутырина в Сормове 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Участок улицы Сутырина частично закроют для транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода, ограничения будут действовать до конца лета, 31 августа.
Согласно информации, работы будут проводиться в два этапа. На первом, с 17 июля по 10 августа ограничат движение транспорта на пересечении улицы Сутырина с проспектом Союзным. А на втором — частично перекроют отрезок дороги у дома № 45.
Отметим, что на время действия ограничения, скорость автомобильного потока там будет ограничена до 40 километров в час. А движение транспорта будет осуществляться по суженной дороге.
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Напомним, на улице Деловой частично ограничат проезд до конца сентября.
Также мы сообщали о том, что движение транспорта по улице Фрунзе ограничат до конца недели.
Фото: ЦОДД
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