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Время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка изменится с 19 июля
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Время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка изменится с 19 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Для удобства пересадки пассажиров с 19 июля изменится время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком АО «Центральная ППК» изменила время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка для стыковки с пригородным поездом №6846 Москва-Кривандино-Черусти. Это сделано для удобства пассажиров, которые пересаживаются с одного поезда на другой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что график движения электропоезда №6846 не изменится — из Москвы он будет отправляться в 18:25, останавливаться для посадки и высадки пассажиров в «Кривандино» в 20:56. С 19 июля пригородный поезд №6694 будет отправляться в путь со станции «Кривандино» на 15 минут позже привычного расписания — в 21:05, чтобы пассажиры поезда №6846 смогли сделать пересадку.
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