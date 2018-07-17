Время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка изменится с 19 июля

Для удобства пересадки пассажиров с 19 июля изменится время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком АО «Центральная ППК» изменила время отправления пригородного поезда №6694 Кривандино-Рязановка для стыковки с пригородным поездом №6846 Москва-Кривандино-Черусти. Это сделано для удобства пассажиров, которые пересаживаются с одного поезда на другой», — говорится в сообщении.