Китайская компания CRCC рассмотрит возможность своего участия в проекте строительства ТПУ в Москве

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC), которая ведет в Москве строительство станций метро Большой кольцевой линии (БКЛ), рассмотрит возможность своего участия в проекте строительства ТПУ в Москве. Об этом журналистам в рамках Московского урбанистического форума — 2018 сообщил старший вице-президент по экономике China Railway Construction Corporation Тиньхуя Джао.

«Мы строим метро в Москве, но мы также готовы инвестировать в столицу. В основном нас интересует территория, прилегающая к будущим станциям метро, которые строит наша компания. Транспортно-пересадочные узлы нам также интересны. Мы будем изучать все цифры, все предложения. Нам было бы интересно вкладывать такие объекты. Если у нас будут договоренности, наша работа будет активна», — сказал он.

По его словам, Москва входит в десятку лучших мегаполисов мира и продолжает развиваться активными темпами.

«Москва очень успешно провела чемпионат мира по футболу, здесь все было прекрасно организовано. Город развивается, он стал намного лучше, в нем ведется активное строительство и активно развивается инфраструктура, ведется озеленение. В Москве хорошо сочетаются исторические сооружения и современные здания. Жители Москвы очень открыты и добродушны. Москва по уровню развития находится на очень высоком уровне, я бы включил ваш город в десятку лучших на Земле, или даже в тройку», — рассказал Т. Джао.