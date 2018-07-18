Китайская компания CRCC рассмотрит возможность своего участия в проекте строительства ТПУ в Москве 

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC), которая ведет в Москве строительство станций метро Большой кольцевой линии (БКЛ), рассмотрит возможность своего участия в проекте строительства ТПУ в Москве. Об этом журналистам в рамках Московского урбанистического форума — 2018 сообщил старший вице-президент по экономике China Railway Construction Corporation Тиньхуя Джао.
«Мы строим метро в Москве, но мы также готовы инвестировать в столицу. В основном нас интересует территория, прилегающая к будущим станциям метро, которые строит наша компания. Транспортно-пересадочные узлы нам также интересны. Мы будем изучать все цифры, все предложения. Нам было бы интересно вкладывать такие объекты. Если у нас будут договоренности, наша работа будет активна», — сказал он.
По его словам, Москва входит в десятку лучших мегаполисов мира и продолжает развиваться активными темпами.
«Москва очень успешно провела чемпионат мира по футболу, здесь все было прекрасно организовано. Город развивается, он стал намного лучше, в нем ведется активное строительство и активно развивается инфраструктура, ведется озеленение. В Москве хорошо сочетаются исторические сооружения и современные здания. Жители Москвы очень открыты и добродушны. Москва по уровню развития находится на очень высоком уровне, я бы включил ваш город в десятку лучших на Земле, или даже в тройку», — рассказал Т. Джао.
В январе 2017 г. состоялась торжественная церемония подписания контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ между АО «Мосинжпроект» и ООО «СиАрСиСи Рус» (представительство компании CRCC в России). В рамках контракта будут выполнены работы по строительству станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе». Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин CRCC может закончить строительство трех станций Большой кольцевой линии в конце 2019 г. — начале 2020 г.