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В Москве отказались от реконструкции АЗС на улице Обручева
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В Москве отказались от реконструкции АЗС на улице Обручева 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы отказались от реконструкции АЗС на юго-западе столицы с увеличением площади здания с 44 до 250 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля 2018 года согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Обручева, владение 23А, строение 1 (ЮЗАО) по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
В настоящее время по указанному адресу находится автозаправочная станция (АЗС), площадь здания которой составляет 44 квадратных метра. Реализация инвестиционного проекта предполагала реконструкцию АЗС с увеличением площади здания до 250 квадратных метров.
«Однако инвестор счел реконструкцию нецелесообразной, в результате комиссия согласилась прекратить реализацию проекта», — пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
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