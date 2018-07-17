В Москве отказались от реконструкции АЗС на улице Обручева

Власти Москвы отказались от реконструкции АЗС на юго-западе столицы с увеличением площади здания с 44 до 250 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста. «Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 июля 2018 года согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Обручева, владение 23А, строение 1 (ЮЗАО) по соглашению сторон», — говорится в сообщении. В настоящее время по указанному адресу находится автозаправочная станция (АЗС), площадь здания которой составляет 44 квадратных метра. Реализация инвестиционного проекта предполагала реконструкцию АЗС с увеличением площади здания до 250 квадратных метров. «Однако инвестор счел реконструкцию нецелесообразной, в результате комиссия согласилась прекратить реализацию проекта», — пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев