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ГЗК отказала инвестору в реконструкции и увеличении площади здания на ул. Воронцовская
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ГЗК отказала инвестору в реконструкции и увеличении площади здания на ул. Воронцовская 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в реконструкции здания на ул. Воронцовская. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Воронцовская, вл. 13/14, стр. 4 (ЦАО). На данный момент по указанному адресу расположено административное здание площадью около 880 кв. м», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать объект и увеличить его площадь до 1 тыс. 630 кв. м.
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