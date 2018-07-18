ГЗК отказала инвестору в реконструкции и увеличении площади здания на ул. Воронцовская 

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в реконструкции здания на ул. Воронцовская. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Воронцовская, вл. 13/14, стр. 4 (ЦАО). На данный момент по указанному адресу расположено административное здание площадью около 880 кв. м», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намеревался реконструировать объект и увеличить его площадь до 1 тыс. 630 кв. м.