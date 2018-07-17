ГЗК не одобрила реконструкцию автозаправки на ул. Обручева

Реконструкция автозаправочной станции на ул. Обручева отменена, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Обручева, вл. 23А, стр. 1 (ЮЗАО) по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время по указанному адресу находится автозаправочная станция (АЗС), площадь здания которой составляет 44 кв. м. Реализация инвестиционного проекта предполагала реконструкцию АЗС с увеличением площади здания до 250 кв. м.