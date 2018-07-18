Автозаправочную станцию на 26 км Киевского шоссе могут реконструировать

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , согласилась с внесением изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Московский, пос. Института Полиомиелита, 26 км Киевского шоссе, уч. 12ю (НАО) для реконструкции объекта. В настоящее время по указанному адресу расположена плоскостная автозаправочная станция (АЗС)», — говорится в сообщении.