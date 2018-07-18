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Автозаправочную станцию на 26 км Киевского шоссе могут реконструировать
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Автозаправочную станцию на 26 км Киевского шоссе могут реконструировать 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Московский, пос. Института Полиомиелита, 26 км Киевского шоссе, уч. 12ю (НАО) для реконструкции объекта. В настоящее время по указанному адресу расположена плоскостная автозаправочная станция (АЗС)», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, инвестор намерен реконструировать АЗС, после чего она превратится в современный автозаправочный комплекс с сопутствующими услугами, а площадь объекта увеличится до 1 тыс. кв. м. «Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания», — отметил К. Тимофеев.
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