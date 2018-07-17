В Москве на Кольцевой линии запустят передвижную телестудию

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Передвижная телестудия появится на Кольцевой линии метрополитена во время Московского урбанистического форума. Об этом во вторник сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно— транспортной инфраструктуры столицы.

"Во время Московского урбанистического форума на Кольцевой линии метро будет курсировать мобильная телестудия в вагоне одного из поездов", — говорится в сообщении.

Ведущие обсудят в студии развитие московского транспорта и другие интересные горожанам вопросы. Отмечается, что с гостями будет общаться путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек . Интервью будут транслироваться на стенде московского транспорта на форуме, а также в официальных группах в соцсетях.

"Участником беседы может стать каждый: в интервью будут озвучены не менее 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети", — говорится в сообщении. Так, в телестудию приглашены блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты.

Московский урбанистический форум пройдет с 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье». Главная тема мероприятия обозначена как «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Сессии форума будут посвящены развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.