50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам организуют в столице

50 бесплатных пешеходных экскурсий по паркам и усадьбам столицы пройдет с 27 июля по 26 августа. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

В столице пройдет цикл из 50 бесплатных экскурсий, посвященных паркам и природным ландшафтам города. На пешеходные прогулки по зеленым местам столицы можно попасть с 27 июля по 26 августа. Экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве » в рамках фестиваля «Цветочный джем». На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад, и какие растения цвели на клумбах.

Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.