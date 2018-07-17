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50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам организуют в столице
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50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам организуют в столице 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
50 бесплатных пешеходных экскурсий по паркам и усадьбам столицы пройдет с 27 июля по 26 августа. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
В столице пройдет цикл из 50 бесплатных экскурсий, посвященных паркам и природным ландшафтам города. На пешеходные прогулки по зеленым местам столицы можно попасть с 27 июля по 26 августа. Экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем». На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад, и какие растения цвели на клумбах.
Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.
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