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Европейский медицинской центр у СК «Олимпийский» реконструируют и расширят
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Европейский медицинской центр у СК «Олимпийский» реконструируют и расширят 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Европейский медицинский центр на ул. Щепкина реконструируют, медучреждение также получит дополнительные площади, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«Выдано разрешение на реконструкцию клинико-диагностического медицинского центра в районе Мещанский в центре столицы. Объект расположен в 300 м от станции метро «Проспект Мира» на ул. Щепкина, вл. 35 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эта клиника получит дополнительные площади: медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. Работы планируется завершить летом 2019 г. Реконструкция будет проведена за счет средств инвестора.
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