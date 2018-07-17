Европейский медицинской центр у СК «Олимпийский» реконструируют и расширят

Европейский медицинский центр на ул. Щепкина реконструируют, медучреждение также получит дополнительные площади, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Выдано разрешение на реконструкцию клинико-диагностического медицинского центра в районе Мещанский в центре столицы. Объект расположен в 300 м от станции метро «Проспект Мира» на ул. Щепкина, вл. 35 (ЦАО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта клиника получит дополнительные площади: медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. Работы планируется завершить летом 2019 г. Реконструкция будет проведена за счет средств инвестора.