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Мобильная телестудия будет курсировать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума
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Мобильная телестудия будет курсировать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Во время Московского урбан-форума передвижная телестудия будет запущена на Кольцевой линии метро, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Во время Московского урбанистического форума, 17 и 18 июля, на Кольцевой линии метро будет курсировать «мобильная телестудия» в вагоне одного из поездов. Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она — современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт — в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро. Интервьюировать гостей будет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек. Интервью будут транслироваться на стенде Московского транспорта на урбанистическом форуме и в официальных пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook и VK. Участником беседы может стать каждый: в интервью будут озвучены не менее 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в мобильную телестудию приглашены известные горожане: блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты, такие как Владимир Раевский (теле— и радиоведущий, автор передачи «Сделано в Москве»), Султана Французова и Катя Добрякова (модельеры), Ольга Каталина (генеральный директор благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист»).
На стенде Московского транспорта, на урбанистическом форуме в Зарядье будет работать стационарная телестудия, часть интервью из которой также будет транслироваться в социальные сети. К диалогу в студии приглашены лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры и ключевые эксперты. Например, генеральный директор МСОТ (UITP) Мохаммед Мезгани, управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер.
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