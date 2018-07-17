ГК «Пионер» к 2024 г. планирует построить почти 600 тыс. кв. м недвижимости у станции метро «Варшавская»

Группа компаний «Пионер» к 2024 г. планирует построить почти 600 тыс. кв. м недвижимости рядом со станцией метро «Варшавская». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГК «Пионер».

«На данный момент на площадке идут подготовительные работы. Предполагается, что строительство начнется в сентябре текущего года. В проекте запланировано строительство восьми очередей. Первая очередь — 64,8 тыс. кв. м, вторая очередь — 33,3 тыс. кв. м, третья очередь — 39,6 тыс. кв. м, четвертая очередь — 148,1 тыс. кв. м, пятая очередь — 52,7 тыс. кв. м, шестая очередь — 89,5 тыс. кв. м, седьмая очередь — 84,5 тыс. кв. м, восьмая очередь — 66,7 тыс. кв. м. Всего — 579,2 тыс. кв. м. Запланированный срок окончания строительства — IV квартал 2023 г.», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на участке площадью около 30 га между Варшавским и Каширским шоссе планируется строительство квартала комфорт-класса «LIFE-Варшавская», в состав которого войдут урбан-блоки высотой от шести до 12 этажей с внутренним двором и общественным пространством по внешнему периметру застройки. Также внутри квартала планируется разбить прогулочную аллею протяженностью почти 1 км и сквер с пешеходными дорожками, детской и спортивной площадками. Кроме того в рамках проекта планируется строительство объектов социальной инфраструктуры — трех детских садов на 610 мест и школы почти на 1,4 тыс. учеников.