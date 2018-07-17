Ещё
ГК «Пионер» к 2024 г. планирует построить почти 600 тыс. кв. м недвижимости у станции метро «Варшавская»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГК «Пионер» к 2024 г. планирует построить почти 600 тыс. кв. м недвижимости у станции метро «Варшавская» 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Группа компаний «Пионер» к 2024 г. планирует построить почти 600 тыс. кв. м недвижимости рядом со станцией метро «Варшавская». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГК «Пионер».
«На данный момент на площадке идут подготовительные работы. Предполагается, что строительство начнется в сентябре текущего года. В проекте запланировано строительство восьми очередей. Первая очередь — 64,8 тыс. кв. м, вторая очередь — 33,3 тыс. кв. м, третья очередь — 39,6 тыс. кв. м, четвертая очередь — 148,1 тыс. кв. м, пятая очередь — 52,7 тыс. кв. м, шестая очередь — 89,5 тыс. кв. м, седьмая очередь — 84,5 тыс. кв. м, восьмая очередь — 66,7 тыс. кв. м. Всего — 579,2 тыс. кв. м. Запланированный срок окончания строительства — IV квартал 2023 г.», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на участке площадью около 30 га между Варшавским и Каширским шоссе планируется строительство квартала комфорт-класса «LIFE-Варшавская», в состав которого войдут урбан-блоки высотой от шести до 12 этажей с внутренним двором и общественным пространством по внешнему периметру застройки. Также внутри квартала планируется разбить прогулочную аллею протяженностью почти 1 км и сквер с пешеходными дорожками, детской и спортивной площадками. Кроме того в рамках проекта планируется строительство объектов социальной инфраструктуры — трех детских садов на 610 мест и школы почти на 1,4 тыс. учеников.
Агентство «Москва»: последние новости
Уровень нитратов в арбузах и дынях проверят в торговых палатках Москвы Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник Чак-чак весом более 2 тонн попробуют гости фестиваля «Сабантуй-2018» в музее-заповеднике «Коломенское»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки260
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров19
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США524
Украина предложила России газовую скидку46
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение