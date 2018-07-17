Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в центре Москвы оборудовано художественной подсветкой

Более 2,5 тыс. столичных зданий и сооружений оборудовано архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме — 2018.

«Мы вернули исторические светильники на все улицы центра. Мы придали городу архитектурно-художественную подсветку. Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в исторической части города сегодня подсвечены», — заявил П. Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что подсвечены также мостовые конструкции и особо значимые общественные места.

Ранее П. Бирюков сообщил, что фасадам более 3,6 тыс. столичных зданий возвращен исторический облик по программе благоустройства «Моя улица».