Ещё
Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в центре Москвы оборудовано художественной подсветкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в центре Москвы оборудовано художественной подсветкой 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Более 2,5 тыс. столичных зданий и сооружений оборудовано архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме — 2018.
«Мы вернули исторические светильники на все улицы центра. Мы придали городу архитектурно-художественную подсветку. Более 2,5 тыс. зданий и сооружений в исторической части города сегодня подсвечены», — заявил П. Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что подсвечены также мостовые конструкции и особо значимые общественные места.
Ранее П. Бирюков сообщил, что фасадам более 3,6 тыс. столичных зданий возвращен исторический облик по программе благоустройства «Моя улица».
Агентство «Москва»: последние новости
Новый этап программы реновации в Москве охватывает около 1 млн человек П.Бирюков: Из 12 тыс. высаженных в центре Москвы деревьев не прижилось менее 10 С.Собянин: Затраты на проекты по благоустройству городского пространства окупаются за полтора-два года
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II209
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде195
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца24
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение