В столице проследят за качеством арбузов

Уровень нитратов в арбузах и дынях проверят в торговых палатках Москвы

Уровень нитратов измерят в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин. «Пока не началась активная продажа, но уже встречаются палатки, где продают дыни, арбузы. Мы реши проверить их на нитраты, и, к сожалению, как показал наш нитрометр, во всех бахчевых содержание нитратов превышает норму», — сказал А. Акишин. Он отметил, что у продавцов торговых точек, которые проверили активисты, отсутствовала документация на право торговли, сертификаты на товар. «Мы продолжим проверки до конца сезона продажи бахчевых», — добавил А. Акишин. «Безопасная столица» является общественным объединением правоохранительной направленности, основными задачами которого является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, распространение среди населения разъяснительной информации о нормах поведения в общественных местах и правилах безопасности.