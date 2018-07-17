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Пассажиры сэкономили на оплате банковскими картами
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Порядка 6% оплат в автобусах «Мострансавто» совершается банковскими картами 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пассажиры совершают порядка 6% оплат за проезд в автобусах «Мострансавто» банковскими картами, благодаря этому пассажиры сэкономили более 27 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.
«Доля использования банковских карт в автобусах ГУП Московской области «Мострансавто» составляет свыше 6%. Ежедневно совершается более 37 тысяч транзакций», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пассажиры сэкономили порядка 27 миллионов рублей.
Оплата проезда на подмосковном общественном транспорте доступна любым способом: картой «Стрелка» и объединенной картой «Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией, а также с помощью мобильных устройств. При этом стоимость проезда по карте «Стрелка» и по банковской карте значительно дешевле, чем за наличные. При расчете на городских маршрутах по регулируемым тарифам таким способом поездка обходится в 32,92 рубля, что на 30% дешевле по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными — 48 рублей.
На всем общественном транспорте Подмосковья по одной банковской карте возможно оплатить до четырех поездок. Ранее, с момента запуска оплаты банковской картой или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), можно было оплатить только одну поездку на одном рейсе.
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