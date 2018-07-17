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«Мосэкомониторинг» объяснил превышение нормы сероводорода в Москве неисправностью станции
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«Мосэкомониторинг» объяснил превышение нормы сероводорода в Москве неисправностью станции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты «Мосэкомониторинга» назвали некорректными данные станции контроля воздуха в районе Новокосино на востоке Москвы, которая фиксировала превышение нормы содержания в воздухе сероводорода. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 16 июля на автоматической станции «Новокосино» в связи с неисправностью газоанализатора на сайте отображаются некорректные значения по сероводороду. Ввиду неисправности, прибор демонтирован для ремонта", — сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга».
В ведомстве добавили, что по состоянию на 09:00 содержание загрязняющих веществ в атмосфере столицы находится в пределах нормы, порог запаха по сероводороду не превышен.
Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июля станция «Новокосино» зафиксировала пик превышения нормы по сероводороду в 2,5 раза. Затем к утру, по данным устройства, концентрация упала до 2-кратной нормы и держалась примерно на этом уровне. Последние данные с этой станции отразились на сайте «Мосэкомониторинга» в 10:10, уровень сероводорода по-прежнему превышал допустимый в два раза.
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