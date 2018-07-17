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Участки подготовят по всем правилам
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Участки подготовят по всем правилам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
17 июля Мосгоризбирком проводит заседание, на котором обсуждаются изменения в составах территориальных избирательных комиссий.
Ранее Мосгоризбирком утвердил стандарт «дачных» избирательных участков на выборах мэра Москвы. Всего в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях было сформировано 209 точек, в которых расположатся участки. В основном их организуют в крупных садовых некоммерческих товариществах, так как выборы придутся на время, когда большой процент москвичей будет проводить время на своих дачах.
Такие избирательные участки позволят им проголосовать, не приезжая в столицу. При этом 177 избирательных участков будут модульными.
— Всего поступило более 18 тысяч предложений о создании загородных избирательных участков на предстоящих выборах мэра Москвы. География предлагаемых мест создания экстерриториальных избирательных участков по выборам мэра Москвы оказалась весьма широкой — от дачных подмосковных поселков до популярных у москвичей мест отдыха — Сочи, Крым, Краснодарский край, Абхазия, а также Калининград, Северная Осетия, Сызрань и даже, например, Акапулько, — рассказал руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома Алексей Шапошников.
Модули соответствуют всем установленным для них нормам: в них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного голосования, по две урны, а также камеры видеонаблюдения. Кроме того, в них выдержан необходимый температурный режим, и все соответствует требованиям пожарной безопасности. Они также отвечают обязательным требованиям для избирательных участков: видеонаблюдение и разделение участков на местных выборах с участками для выборов мэра Москвы.
Монтаж модулей и их подключение к сетям завершат к 25 июля — в этот день стартует прием заявлений москвичей на голосование по месту пребывания. Также с этого дня на всех дачных участках будут работать сотрудники столичных центров госуслуг. По сути, «временные» участки станут выездными центрами «Мои документы», которые будут заниматься не только вопросами избирательного законодательства, но и оказанием всех остальных услуг центра по месту нахождения.
Участковые избирательные комиссии начнут работу на участках с 29 августа, за 10 дней до дня голосования.
Модульные избирательные участки также могут использовать для голосований и после выборов мэра Москвы в том случае, если эксперимент окажется успешным.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
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