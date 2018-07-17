Участки подготовят по всем правилам

17 июля Мосгоризбирком проводит заседание, на котором обсуждаются изменения в составах территориальных избирательных комиссий.

Ранее Мосгоризбирком утвердил стандарт «дачных» избирательных участков на выборах мэра Москвы . Всего в Подмосковье , Калужской, Тульской и Владимирской областях было сформировано 209 точек, в которых расположатся участки. В основном их организуют в крупных садовых некоммерческих товариществах, так как выборы придутся на время, когда большой процент москвичей будет проводить время на своих дачах.

Такие избирательные участки позволят им проголосовать, не приезжая в столицу. При этом 177 избирательных участков будут модульными.

Модули соответствуют всем установленным для них нормам: в них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного голосования, по две урны, а также камеры видеонаблюдения. Кроме того, в них выдержан необходимый температурный режим, и все соответствует требованиям пожарной безопасности. Они также отвечают обязательным требованиям для избирательных участков: видеонаблюдение и разделение участков на местных выборах с участками для выборов мэра Москвы.

Монтаж модулей и их подключение к сетям завершат к 25 июля — в этот день стартует прием заявлений москвичей на голосование по месту пребывания. Также с этого дня на всех дачных участках будут работать сотрудники столичных центров госуслуг. По сути, «временные» участки станут выездными центрами «Мои документы», которые будут заниматься не только вопросами избирательного законодательства, но и оказанием всех остальных услуг центра по месту нахождения.

Участковые избирательные комиссии начнут работу на участках с 29 августа, за 10 дней до дня голосования.

Модульные избирательные участки также могут использовать для голосований и после выборов мэра Москвы в том случае, если эксперимент окажется успешным.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.