Никольскую улицу привели в порядок

Никольская улица в Москве существенно не пострадала от массовых гуляний во время Чемпионата Мира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Никольская стала неофициальным центром турнира, где ежедневно собирались болельщики со всего мира, напоминает телеканал «Россия 24». Она даже получила название «народной фан-зоны». Бирюков также добавил, что иногда фанаты забирали с собой светодиодные лампочки, которыми украшена улица, однако коммунальные службы оперативно возвращали их на место.