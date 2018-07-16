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Никольскую улицу привели в порядок
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Никольскую улицу привели в порядок 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Никольская улица в Москве существенно не пострадала от массовых гуляний во время Чемпионата Мира. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Никольская стала неофициальным центром турнира, где ежедневно собирались болельщики со всего мира, напоминает телеканал «Россия 24». Она даже получила название «народной фан-зоны». Бирюков также добавил, что иногда фанаты забирали с собой светодиодные лампочки, которыми украшена улица, однако коммунальные службы оперативно возвращали их на место.
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