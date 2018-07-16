Движение ограничат на участке 2-го Обыденского пер. с 16 июля по 9 августа и 10-30 августа

Движение ограничат на участке 2-го Обыденского пер. с 16 июля по 9 августа и 10-30 августа из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей будут введены на участке 2-го Обыденского пер. от д. 8/8, стр. 2 до д. 13 с 16 июля по 9 августа и с 10 по 30 августа по одной полосе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение будет действовать круглосуточно.