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Движение ограничат на участке 2-го Обыденского пер. с 16 июля по 9 августа и 10-30 августа
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Движение ограничат на участке 2-го Обыденского пер. с 16 июля по 9 августа и 10-30 августа 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: РИАМО
Движение ограничат на участке 2-го Обыденского пер. с 16 июля по 9 августа и 10-30 августа из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей будут введены на участке 2-го Обыденского пер. от д. 8/8, стр. 2 до д. 13 с 16 июля по 9 августа и с 10 по 30 августа по одной полосе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение будет действовать круглосуточно.
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