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Расширился перечень услуг в столичных центрах «Мои документы»
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Расширился перечень услуг в столичных центрах «Мои документы» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Расширился перечень услуг управления Федеральной налоговой службы России по Москве, которые предоставляются в столичных центрах «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг.
«Во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы» теперь можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8:00 до 20:00, во флагманские офисы — с 10:00 до 22:00, без привязки к месту жительства.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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