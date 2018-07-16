Расширился перечень услуг в столичных центрах «Мои документы»

«Во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы» теперь можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8:00 до 20:00, во флагманские офисы — с 10:00 до 22:00, без привязки к месту жительства.

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