Московский метрополитен после ЧМ-2018 не будет транслировать в поездах другие мероприятия

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Московский метрополитен после чемпионата мира по футболу планирует использовать экраны в поездах исключительно для информирования пассажиров о чрезвычайных ситуациях, трансляции мероприятий проводиться не будут. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов

"Другие мероприятия мы транслировать не планировали. В основном экраны должны информировать пассажиров о работе транспортной системы о чрезвычайных ситуациях. Трансляции матчей чемпионата мира оказались крайне востребованными, мы показали свои технические возможности, как в онлайн-режиме в движущемся поезде передавать картинку высокого качества. Это была в большей степени демонстрация интеллектуальной технической системы", — сказал он.

По его словам, матчи в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах метро. Их посмотрели в общей сложности более 20 млн человек.