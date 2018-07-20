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Московский метрополитен после ЧМ-2018 не будет транслировать в поездах другие мероприятия
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Московский метрополитен после ЧМ-2018 не будет транслировать в поездах другие мероприятия 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен после чемпионата мира по футболу планирует использовать экраны в поездах исключительно для информирования пассажиров о чрезвычайных ситуациях, трансляции мероприятий проводиться не будут. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Другие мероприятия мы транслировать не планировали. В основном экраны должны информировать пассажиров о работе транспортной системы о чрезвычайных ситуациях. Трансляции матчей чемпионата мира оказались крайне востребованными, мы показали свои технические возможности, как в онлайн-режиме в движущемся поезде передавать картинку высокого качества. Это была в большей степени демонстрация интеллектуальной технической системы", — сказал он.
По его словам, матчи в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах метро. Их посмотрели в общей сложности более 20 млн человек.
Матчи чемпионата мира по футболу прошли с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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