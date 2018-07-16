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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Одессу запустили с автостанции «Варшавская»
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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Одессу запустили с автостанции «Варшавская» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«С 16 июля 2018 г. перевозчик ООО «Украинские линии» открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва-Одесса отправлением ежедневно в 16:00 с автостанции «Варшавская», расположенной по адресу: Каширский проезд, вл. 19 (в непосредственной близости от станции метро «Варшавская»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составляет 2 тыс. 840 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1 тыс. 420 руб.
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