Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Одессу запустили с автостанции «Варшавская»

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«С 16 июля 2018 г. перевозчик ООО «Украинские линии» открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва-Одесса отправлением ежедневно в 16:00 с автостанции «Варшавская», расположенной по адресу: Каширский проезд, вл. 19 (в непосредственной близости от станции метро «Варшавская»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составляет 2 тыс. 840 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1 тыс. 420 руб.