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Педагогические стендапы впервые пройдут на форуме «Город образования»
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Педагогические стендапы впервые пройдут на форуме «Город образования» 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.
На площадке Московского международного форума «Город образования» во время Съезда учителей Москвы 31 августа впервые пройдут педагогические стендапы.
— Учителя проведут 29 авторских мастер-классов в формате педагогических стендапов по 20 минут, — сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.
Уточняется, что обладатели грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа», лауреаты и победители метапредметной олимпиады «Московский учитель», а также конкурса «Учитель года Москвы» станут г лавными участниками Съезда учителей.
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