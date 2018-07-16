Педагогические стендапы впервые пройдут на форуме «Город образования»

Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

На площадке Московского международного форума «Город образования» во время Съезда учителей Москвы 31 августа впервые пройдут педагогические стендапы.

— Учителя проведут 29 авторских мастер-классов в формате педагогических стендапов по 20 минут, — сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

Уточняется, что обладатели грантов мэра Москвы за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа», лауреаты и победители метапредметной олимпиады «Московский учитель», а также конкурса «Учитель года Москвы» станут г лавными участниками Съезда учителей.