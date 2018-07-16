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Через три года САО и СЗАО может соединить канатная дорога
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Через три года САО и СЗАО может соединить канатная дорога 

Управа района Тимирязевский города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Она проляжет от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала». Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проект находится на стадии обсуждения.
— Предложение от инвестора к нам уже поступило, но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. В виде идеи мы считаем, что такой проект должен быть, тем более что мы сейчас реализовали канатную дорогу в Лужниках, — подчеркнул Хуснуллин.
Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта — около четырех миллиардов рублей. (мю)
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