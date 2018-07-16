Через три года САО и СЗАО может соединить канатная дорога

Она проляжет от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала». Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , проект находится на стадии обсуждения.

— Предложение от инвестора к нам уже поступило, но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. В виде идеи мы считаем, что такой проект должен быть, тем более что мы сейчас реализовали канатную дорогу в Лужниках, — подчеркнул Хуснуллин.

Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта — около четырех миллиардов рублей. (мю)