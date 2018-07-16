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100 эстакад и 380 км новых дорог появится в Москве до конца 2021 года
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100 эстакад и 380 км новых дорог появится в Москве до конца 2021 года 

RUБЕЖ 54 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком на проектирование ключевых дорожных объектов российской столицы выступает АО «Мосинжпроект».
Согласно информации, опубликованной на сайте «Мосинжпроекта», всего с 2011 года в Москве реконструировано и возведено свыше 700 км дорог — это 16% от существующей дорожной сети, а также сдано 199 транспортных сооружений (30% от существующих объектов) и 199 пешеходных переходов. Кроме того, за семь лет реконструировано 14 транспортных развязок и 9 вылетных магистралей.
«Дорожное строительство является как катализатором развития городских территорий, так и одним из главных компонентов московского транспортного узла. В тот район, куда приходит новая дорога, приходят и инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры», — приводятся слова Марата Хуснуллина, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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