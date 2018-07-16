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МЧС сделало предупреждение москвичам
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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в ближайшие часы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пресс-служба столичного МЧС сообщила о том, что вечером 16 июля в Москве ожидается гроза с дождем и порывистый ветер до 15 м/с. Об этом передает Агентство "Москва".
"В ближайший час до 22:00 местами пройдет дождь с грозой, а порывистый ветер в столице достигнет 15 м/с", — пояснили в МЧС.
МЧС порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями и находится близ водоемов.
Помимо этого, ведомство посоветовало водителям быть внимательными на дороге, так как во время грозы видимость становится хуже, а вспышки молнии могут спровоцировать ДТП.
Ранее ЦОДД предупредил водителей о надвигающихся ливнях с сильным ветром 16 июля во второй половине дня и призвал не парковаться близ деревьев.
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