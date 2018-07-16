МЧС сделало предупреждение москвичам

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в ближайшие часы

Пресс-служба столичного МЧС сообщила о том, что вечером 16 июля в Москве ожидается гроза с дождем и порывистый ветер до 15 м/с. Об этом передает Агентство "Москва"

"В ближайший час до 22:00 местами пройдет дождь с грозой, а порывистый ветер в столице достигнет 15 м/с", — пояснили в МЧС.

МЧС порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями и находится близ водоемов.

Помимо этого, ведомство посоветовало водителям быть внимательными на дороге, так как во время грозы видимость становится хуже, а вспышки молнии могут спровоцировать ДТП.

Ранее ЦОДД предупредил водителей о надвигающихся ливнях с сильным ветром 16 июля во второй половине дня и призвал не парковаться близ деревьев.