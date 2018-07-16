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Праздник в Париже: чествование футболистов парализует движение в центре города
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Праздник в Париже: чествование футболистов парализует движение в центре города 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
График движения общественного транспорта Парижа серьезно изменится из-за праздничных мероприятий, связанных с победой французской сборной на Чемпионате мира по футболу-2018.
Как сообщает «Интерфакс», чествование футболистов начнется с торжественного парада на Елисейских полях. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре Парижа. Ожидается, что отметить победу французской сборной соберутся сотни тысяч человек.
Из-за парада все станции метро вблизи Елисейских полей будут перекрыты. Центральные улицы города также станут недоступны для передвижения на автомобилях и общественном транспорте.
За обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий будут следить более 2 тысяч стражей порядка.
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