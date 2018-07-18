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Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал хорватских политиков
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Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал хорватских политиков 

Газета.Ru 2 часа назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич обратился к хорватским политикам в открытом письме, передает "Советский спорт".
"Это поколение футболистов показало, что команда может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия — страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек.
Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая — коррумпирована.
Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы.
Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в нашей раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа", — цитирует Далича dalicom.eu.
Хорваты уступили французам в финальном матче чемпионата мира со счетом 2:4.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии пожертвует премиальные за ЧМ-2018 малоимущим детям.
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