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Более полумиллиона человек участвовало в чествовании футбольной сборной Хорватии в Загребе
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Более полумиллиона человек участвовало в чествовании футбольной сборной Хорватии в Загребе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 июля. Порядка полумиллиона человек приняло участие в чествовании сборной Хорватии по футболу в Загребе. Об этом сообщает издание 24sata.
Сборная Хорватии впервые в истории дошла до финала чемпионата мира. В заключительном матче, который прошел 15 июля на московском стадионе «Лужники», хорватская команда проиграла сборной Франции со счетом 2:4.
Сборная вылетела из Москвы в понедельник с часовой задержкой, поэтому программа чествования команды сместилась. В аэропорте Загреба футболистов встретили несколько десятков тысяч человек. На пути к площади Бана Йосипа Елачича, где прошли основные мероприятия, сборная проехалась на двухэтажном автобусе. В параде приняли участие несколько сот тысяч человек.
За несколько часов до прибытия сборной на площади собралось более 100 тысяч человек. По оценкам СМИ, во время чествования численность людей на площади заметно превосходила данные полиции. Отмечается, что из-за длительного ожидания команды на площади и сильной жары более 500 человек понадобилась медицинская помощь. Многие из пострадавших теряли сознание от обезвоживания и распития алкогольных напитков на солнце.
В общей сложности сборную Хорватии в Загребе встретило, по оценкам СМИ, более полумиллиона человек при численности населения страны немногим превышающей 4 млн
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