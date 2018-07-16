Работы по капитальному ремонту 22 жилых домов состоятся в этом году. В 10 из них пройдет и реставрация фасадов. Об этом редации газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» рассказали в управе района.
Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Желтиков, на данный момент контракты уже заключены.
— Большинство планов проектов ремонтных работ сейчас находятся на согласовании в Департаменте капитального ремонта. Как только они будут одобрены, реставрация начнется, — отметил он.
На майской встрече жителей Бирюлева Западного с мэром Москвы Сергеем Собяниным жительница района подняла вопрос о капитальном ремонте фасадов домов. Она попросила утеплить и покрасить здания. Проблема в том, что сметами такие работы не предусмотрены. Сергей Собянин заявил, что распорядится решить эту проблему, поручив руководителям проектов реставрировать каждый дом с индивидуальным подходом. Также, как было отмечено Сергеем Собяниным, средства на ремонт фасадов будут выделены из бюджета города.