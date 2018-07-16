Городские службы отремонтируют 22 дома в этом году. В 10 из них — фасады

Работы по капитальному ремонту 22 жилых домов состоятся в этом году. В 10 из них пройдет и реставрация фасадов. Об этом редации газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» рассказали в управе района.

Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Желтиков, на данный момент контракты уже заключены.

— Большинство планов проектов ремонтных работ сейчас находятся на согласовании в Департаменте капитального ремонта. Как только они будут одобрены, реставрация начнется, — отметил он.