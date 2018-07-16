Акция «Московский пленэр» пройдёт 21 июля

Акция «Московский пленэр» состоится 21 июля, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Запланированы бесплатные уроки живописи — более 80 занятий в необычных местах.

Темой станет «Город будущего», художественная интерпретация идеального города.

«В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью», — заявили в пресс-службе дирекции культурных центров департамента культуры.

Например, одно из занятий пройдёт на крыше торгового центра в Ватутинках, другое — в культурном центре «Салют» в парке «Северное Тушино».

Выставка работ участников акции будет проведена с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич».