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Фестиваль «Маркет местной еды» развернется на северо-востоке столицы
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Фестиваль «Маркет местной еды» развернется на северо-востоке столицы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
21 и 22 июля состоится фестиваль «Маркет местной еды». Он пройдет на территории Хлебозавода №9. Гости смогут попробовать лучшую продукцию, представленную в кафе быстрого питания столицы и ознакомиться с уличной едой и ее трендами.
— «Маркет местной еды» — первый гастрономический фестиваль Москвы, который проводится каждый месяц с мая по октябрь в течение пяти лет. За прилавками стоят сами создатели гастрономических проектов, общаются с гостями и получают честные отзывы. Каждый гость маркета может задать любой вопрос о продукте и поделиться своим мнением. Традиционно в мероприятии принимают участие около 50 проектов, представляющих разную и необычную еду, — сообщил один из организаторов маркета.
Фестиваль пройдет с 11.00 до 21.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный.
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