Фестиваль «Маркет местной еды» развернется на северо-востоке столицы

21 и 22 июля состоится фестиваль «Маркет местной еды». Он пройдет на территории Хлебозавода №9. Гости смогут попробовать лучшую продукцию, представленную в кафе быстрого питания столицы и ознакомиться с уличной едой и ее трендами.

— «Маркет местной еды» — первый гастрономический фестиваль Москвы , который проводится каждый месяц с мая по октябрь в течение пяти лет. За прилавками стоят сами создатели гастрономических проектов, общаются с гостями и получают честные отзывы. Каждый гость маркета может задать любой вопрос о продукте и поделиться своим мнением. Традиционно в мероприятии принимают участие около 50 проектов, представляющих разную и необычную еду, — сообщил один из организаторов маркета.

Фестиваль пройдет с 11.00 до 21.00 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный.