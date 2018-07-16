Работы по благоустройству пройдут около дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка 

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Специалисты проведут работы по благоустройству в районе дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка. Об это стало известно 16 июля.
— Специалисты выполнят ряд дополнительных работ: озеленение и создание дорожно-транспортной инфраструктуры. Будут отремонтированы фасады расположенных вдоль трассы зданий, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он добавил, что появятся наземные переходы, остановки общественного транспорта, новое асфальтовое покрытие. Специалисты установят современные системы уличного освещения и светофоры. Появятся несколько зон отдыха.