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Работы по благоустройству пройдут около дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка
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Работы по благоустройству пройдут около дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Специалисты проведут работы по благоустройству в районе дороги Воскресенское-Каракашево-Щербинка. Об это стало известно 16 июля.
— Специалисты выполнят ряд дополнительных работ: озеленение и создание дорожно-транспортной инфраструктуры. Будут отремонтированы фасады расположенных вдоль трассы зданий, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он добавил, что появятся наземные переходы, остановки общественного транспорта, новое асфальтовое покрытие. Специалисты установят современные системы уличного освещения и светофоры. Появятся несколько зон отдыха.
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