По инициативе москвичей досуговые центры будут открыты все лето

Москве досуговые центры и дома культуры будут работать в течение всего лета, то есть с июня по август, передает портал Мэра и Правительства Москвы . За летний сезон там пройдет около пяти тысяч мероприятий.

«В рамках городской программы «КультЛето» во дворцах и домах культуры столицы за летние месяцы пройдет около пяти тысяч мероприятий. За круглогодичную работу досуговых центров проголосовали 58,54 процента участников голосования в проекте «Активный гражданин», — говорится в материале.