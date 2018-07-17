По инициативе москвичей досуговые центры будут открыты все лето 

В Москве досуговые центры и дома культуры будут работать в течение всего лета, то есть с июня по август, передает портал Мэра и Правительства Москвы. За летний сезон там пройдет около пяти тысяч мероприятий.
«В рамках городской программы «КультЛето» во дворцах и домах культуры столицы за летние месяцы пройдет около пяти тысяч мероприятий. За круглогодичную работу досуговых центров проголосовали 58,54 процента участников голосования в проекте «Активный гражданин», — говорится в материале.
Стоит отметить, что центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» находится в районе Черемушки, на улице Профсоюзная, дом 25, корпус 4, также приглашает детей и взрослых на ряд увлекательных мероприятий, которые запланированы на это лето. По будням студии, кружки и секции центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» проводят различные мастер-классы по изобразительному искусству, декору, лепке и так далее. Расписание мастер-классов можно уточнить по телефону: 8 (499) 120-05-60.