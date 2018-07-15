Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на выход из-за финала ЧМ-2018 в «Лужниках»

Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метрополитена работает только на выход, сообщили в пресс-службе столичной подземки. «Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метро работает только на выход», — говорится в сообщении. Хорватии. Режим работы станции изменили в связи с проведением финального матча чемпионата мира по футболу 2018 г. в «Лужниках» между сборными Франции