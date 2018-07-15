Ещё
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на выход из-за финала ЧМ-2018 в «Лужниках»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на выход из-за финала ЧМ-2018 в «Лужниках» 

Агентство «Москва» 15 июля 2018
Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метрополитена работает только на выход, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Южный вестибюль станции «Спортивная» Московского метро работает только на выход», — говорится в сообщении.
Режим работы станции изменили в связи с проведением финального матча чемпионата мира по футболу 2018 г. в «Лужниках» между сборными Франции и Хорватии.
Агентство «Москва»: последние новости
Крымский мост в Москве подсветят красным в честь 50-летнего юбилея Специальной Олимпиады Жара в Москве усилится до плюс 30 в выходные Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве в июне
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России оценили неожиданное решение Франции104
«Теперь мяч на стороне США»
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым400
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму48
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина243
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение