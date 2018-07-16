Станцию «Ховрино» начнут закрывать с 23:00 для ускорения строительства «Беломорской»

Ограничения будут действовать три месяца — до 16 октября 2018 года.

Станцию московского метро «Ховрино» начнут закрывать с 23:00, чтобы ускорить строительство станции «Беломорская» с 16 июля.

— С сегодняшнего дня станция «Ховрино» будет закрываться с 23:00 для ускорения строительства «Беломорской», — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

С сегодняшнего дня станция «Ховрино» будет закрываться с 23:00 для ускорения строительства «Беломорской». Это ограничение введено по просьбе Департамента строительства и будет действовать 3 месяца — с 16 июля до 16 октября. pic.twitter.com/CWW3Mz01J9

— Мосметро (@MoscowMetro) 16 июля 2018 г.

Уточняется, что данное ограничение вводится по просьбе департамента строительства. Изменения вступают в силу 16 июля и будут действовать три месяца — до 16 октября 2018 года.