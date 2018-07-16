В метро появились карты «Тройка» с дизайном, посвященным окончанию ЧМ-2018

Тематические карты «Тройка», посвященные окончанию ЧМ-2018, можно приобрести в столичной подземке. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

«Тематические проездные изготовили в двух дизайнах. На первом варианте футбольной «Тройки» изображена карта России , на втором — фотография российских болельщиков на трибуне стадиона и российский триколор», — говорится в сообщении.

Тираж тематических проездных билетов составил 20 тысяч экземпляров (по 10 тысяч каждого дизайна).

Напомним, к старту ЧМ-2018 столичная подземка выпустила тематические «Тройки» с изображением футбольного мяча, залетающего в ворота.