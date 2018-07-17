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Собянин выступил против попыток административно ограничить развитие Москвы
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Собянин выступил против попыток административно ограничить развитие Москвы 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник заявил, что любые попытки административно ограничить развитие столицы приведут к потере конкурентного центра РФ.
"Любые попытки административно ограничить развитие города приведут к тому, что мы потеряем конкурентный центр, который конкурирует с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. И ни одному человеку в Нью-Йорке не придет в голову ограничить его развитие. Москва — это не проблема, Москва и московская агломерация — это достояние России, локомотив ее развития", — сказал Собянин на Московском урбанистическом форуме во вторник.
Московский урбанистический форум — 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля в «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.
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