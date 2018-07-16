Болельщики забрали на память лампочки с Никольской

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что болельщики, приехавшие на чемпионат мира 2018 года по футболу, разобрали лампочки на Никольской улице.
«Болельщики взбирались друг другу на плечи, снимали светодиодные лампочки и забирали их с собой на добрую память», — цитирует Бирюкова «Российская газета».
По его словам, недостающие лампочки уже заменили на новые.
Ранее сообщалось, что на Никольской улице в Москве может появиться знак в память о чемпионате мира по футболу 2018 года.