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Болельщики забрали на память лампочки с Никольской
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Футбольные болельщики разобрали лампочки на Никольской улице в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что болельщики, приехавшие на чемпионат мира 2018 года по футболу, разобрали лампочки на Никольской улице.
«Болельщики взбирались друг другу на плечи, снимали светодиодные лампочки и забирали их с собой на добрую память», — цитирует Бирюкова «Российская газета».
По его словам, недостающие лампочки уже заменили на новые.
Ранее сообщалось, что на Никольской улице в Москве может появиться знак в память о чемпионате мира по футболу 2018 года.
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