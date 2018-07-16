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Движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто из-за пожара
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Движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто из-за пожара 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Перекрыто движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе из-за ЧП на северо-западе Москвы, говорится в сообщении в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.
«Из-за ЧП на северо-западе Москвы на ул. Академика Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону ул. Авиационная можно проехать только по одной полосе из двух», — говорится в сообщении.
В ЦОДД призвали автомобилистов, по возможности, объезжать данный участок.
Ранее сообщалось, что сегодня на ул. Авиационная, д. 19 произошел пожар. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили Агентству городских новостей «Москва», что в настоящее время возгорание ликвидировано.
Также глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал Агентству «Москва», что состояние пострадавших при взрыве бытового газа на ул. Авиационная оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.
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