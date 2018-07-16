Движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе перекрыто из-за пожара

Перекрыто движение на ул. Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе из-за ЧП на северо-западе Москвы , говорится в сообщении в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

«Из-за ЧП на северо-западе Москвы на ул. Академика Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону ул. Авиационная можно проехать только по одной полосе из двух», — говорится в сообщении.

В ЦОДД призвали автомобилистов, по возможности, объезжать данный участок.